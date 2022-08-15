سرت | إقفال أربعة مخابز لمخالفتها الإجراءات والشروط الصحية

سرت 15 أغسطس 2022 (وال)- أكدت مصادر بفرع جهاز الحرس البلدي سرت، أن نتائج دورية تفتيش مشتركة بين أفراد الجهاز ومركز الرقابة على الأغدية، أسفرت عن إقفال عدد أربعة مخابز، نتيجة مخالفتها للإجراءات القانونية والشروط الصحية والعمالة وأوزان رغيف الخبز وإذن المزاولة.

وقالت المصادر لمراسل وكالة الأنباء الليبية، إنه تم إقفال أربعة مخابز بالشمع الأحمر وإيقافها عن العمل، وإيقاف عدد من العمالة المصرية من دون إجراءات قانونية، وإحالة إجراءاتها لجهات الاختصاص. (وال)

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