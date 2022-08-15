بنغازي| اجتماع الأول اللجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة لوضع الترتيبات لإستلام مُستندات المواطنين

بنغازي 15 أغسطس 2022 (وال)- عقدت اللجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة ببلدية بنغازي اليوم الإثنين، اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، وعضوية مدير مصرف الإدخار والإستثمار العقاري فرع بنغازي منهل محمد السنوسي، ومدير مصرف الإدخار والإستثمار العقاري فرع السلاوي طارق شعيب العبيدي.

كما حضر الاجتماع مدير فرع وزارة الشباب بنغازي أحمد عبدالكريم العمروني، ورئيس فرع الشؤون الإجتماعية بنغازي أكرم محمد الفسي، ومدير مكتب صندوق الزكاة بنغازي محمود شبيب عبدالمولى، وعضو وكالة الجهود التطوعية بنغازي وليد عبد القادر محفوظ، وأعضاء المجلس التسييري إدريس غيث قدورة، وأحمد الطيرة، والسيدة راضيه المذبل، وعبد الباسط سليمان الجازوي، ووكيل الديوان ناصر الأوجلي.

وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على وضع آليات عمل اللجنة، والتي من بينها الإعلان عن المُسندات المطلوبة، وتحديد عدد (46) موقعًا ليتم من خلالها إستلام ملفات المواطنين المُتقدمين للإستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة، وأن يكون إستلام الملفات خلال الفترة من (1 – 15) من شهر سبتمبر 2022 م وفقًا للمواقع التي يتم تحديدها لاحقًا.

وأكدت اللجنة الفرعية بأن المواطنين المعنيين؛ يُمكنهم تسليم مُستنداتهم في مقر أي من مواقع اللجان التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. (وال) س ص/ ر ت

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