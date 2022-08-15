تعرّف على قرارات مجلس النواب بعد جلسته اليوم بشأن حادثة “بنت بيّة”

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بليحق” أن جلسة اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022المنعقدة في مدينة طبرق قد لخصت لعدة قرارات منها: اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، تكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

أيضاً مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بية، مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، وإقرار تعديل مُلاك المحافظ الإستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013 بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.

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