“الغاوي” يناقش سير عمل اللجان الفرعية ببلدتي سوق الجمعة وتاجوراء

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” ابوبكر الغاوي” ، بعميد بلدية سوق الجمعة ، وعميد بلدية تاجوراء .

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مبادرة تيسير الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي أطلقها رئيس الحكومة ، وآلية عمل اللجان الفرعية في كل بلدية، والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل اللجان وآليات معالجتها .

كما تم خلال أيضا مناقشة المشروعات التنموية ، المنفذة من قبل إدارة المشروعات وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبلديتين ، ضمن برنامج عودة الحياة المعلن عنه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.

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