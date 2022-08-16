ارتفاع للدولار وهبوط لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 16 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8787 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9587 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8778 دينار، والدولار الكندي 3.7825 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2716 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2991 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3283 دينار، والدينار التونسي 1.5451 دينار، والدرهم المغربي 0.4664 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022: