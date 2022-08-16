اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1075 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.11 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1225 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1125 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1575 دينار

اليورو – طرابلس = 5.20 دينار

اليورو – بنغازي = 5.21 دينار

الجنية الإسترليني 6.13 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب216.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب252.58 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب288.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2020 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.23,50 دينار “التجارة والتنمية” – 5.23.50 “مصرف الوحدة” – 5.13 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.35 ~2.50 ٪ .