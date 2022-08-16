بدء فتح أبواب جديدة في الديوانة التونسية مقابلة للممرات الليبية لتسهيل حركة عبور المسافرين

عقد مدير أمن منفذ معبر رأس أجدير سالم العكعاك و عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، إجتماعًا مع والي مدنين سعيد بن زايد ،وذلك لاعلان البدء لتنفيذ الإتفاق المشترك لفتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية لتسهيل حركة العبور للمسافرين.

وقد تم الإتفاق على أن يبدأ التنفيذ عملياً إعتباراً من اليوم بعد أن تم الإنتهاء من كافة الأعمال الفنية، حيث طالب الجانبين بضرورة السرعة في الإنجاز وتسهيل كل الاجراءات لتمكين الفريق الفني من العمل في أحسن الظروف.

يشار إلى أن أكثر من 7000 آلاف مسافر من الجانبين الليبي والتونسي ،يخرجون يومياً من معبر رأس اجدير، والذي يشهد ازدحاما خانقا ، ويبقي المواطنين فيه أكثر من 14 ساعة يومياً.