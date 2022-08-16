الوطنية للنفط ترفع كميات تزويد مستودعات سبها إلى مليون و 200 ألف لتر يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، رفع كميات تزويد مستودعات شركة البريقة في سبها من مادتي البنزين والديزل من 700 ألف لتر إلى مليون و 200 ألف لتر يومياً، وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة إنه سيتم افتتاح فرع للمؤسسة بمدينة سبها.

كما أعطي بن قدارة تعلمياته، بنقل مقر شركة زلاف إلى سبها ،إضافة لإنشاء محطات توزيع وقود خاصة بشركة البريقة في مختلف مناطق الجنوب ،وذلك خلال لقائه مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

وأوضح بن قدارة إن شركة البريقة ستكون مسؤولة عن المحطات وتوفير الوقود فيها سيكون بشكل يومي، مشيراً إلى أن المؤسسة ستتولى إستلام مستشفى أوباري وستقوم برعايته وتوفير كافة احتياجاته وتجهيزه، وأنه سيتبع مصحة النفط بطرابلس إداريا.

وأكد مدير إدارة المشاريع والصيانة بالمؤسسة نجمي كريم إن العمل جاري لتوفير غاز الطهي للجنوب ، مبينا أن مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا.