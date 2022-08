رئيس “موصياد” التركية: ليبيا أفضل نقطة انطلاق للمشاريع في إفريقيا

اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل التركية “مرتضى كرانفيل”، إن ليبيا تعتبر أفضل نقطة انطلاق لتركيا لأخذ زمام المبادرة في الخطط والمشاريع الخاصة بالقارة الإفريقية التي باتت مركز جذب للمنافسة العالمية.

وأوضح كرانفيل في بيان، أنه من الممكن لتركيا أن تعزز علاقاتها مع ليبيا أكثر من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية، مضيفا أن المواقف الصحيحة التي سيتم اتخاذها في القارة الإفريقية التي باتت مركز جذب جديد للتجارة العالمية، تلعب دورا حيويا في مستقبل تركيا وليبيا.

وشدد كرانفيل الذي يتولى رئاسة فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد) في ليبيا، على أن العالم بأسره تقريبا سيتجه نحو القارة الإفريقية خلال المئة عام القادمة، وأن على تركيا أن تطور إصلاحات التجارة الخارجية بطريقة تتناسب مع إفريقيا.

ولفت كرانفيل إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين تركيا ودول القارة الإفريقية، وصل إلى 28 مليار دولار، وأنه من الممكن رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع ليبيا.

وأشار كرانفيل إلى أن استقرار ليبيا وأمنها يعتبر مهما جدا بالنسبة لإفريقيا ومن أهم القضايا التي لا ينبغي تجاهلها، ومن الواجب تقديم خدمات استشارية للسلطة السياسية والبيروقراطية في ليبيا وإنشاء بنية تحتية صلبة من أجل بقاء واستمرارية هذا البلد، بحسب قوله.

وأكد كرانفيل أن ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتمتلك ثروات باطنية قيمة، وأن استقرارها يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا والعالم الإسلامي والقارة الافريقية برمتها.

المصدر: وكالة الأناضول

