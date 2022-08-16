“مؤسسة النفط” تتابع سير تنفيذ المشاريع بحقول وميناء الزويتينة ونسب إنجازها

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء ، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس ، اجتماعاً فنياً موسعاً مع شركة ” الزويتينة ” للنفط، بحضور مدراء إدارات التطوير الاحتياطي والإنتاج والصيانة والمشاريع والصحة والسلامة والبيئة والتفتيش والقياس وعدد من المختصين بـالإدارات الفنية بالمؤسسة، وعن شركة ” الزويتينة “ حضر أعضاء لجنة الإدارة ، وعدد من مديري الإدارات الفنية والمالية والمختصين بالشركة ، وممثلين عن الشريك الأجنبي شركة او.ام.في النمساوية ( الطرف الثاني ) ، بالإضافة إلى مختصي معهد النفط الليبي، وشركة الجوف .

تم خلاله مناقشة النشاط العام للشركة للعام 2022 ، وسير تنفيذ المشاريع بالحقول وميناء الزويتينة ونسب إنجازها ، وأهم المشاكل والمعوقات الفنية التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع ، والميزانيات المعتمدة والمسيل والمصروفات للعامين 2021 , 2022 .

وتخلل الاجتماع ، استعراض الضرر الذي لحق بالتسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط والغاز ، وتطرق لخطة الشركة لإعادة بعض الحقول للإنتاج بمنطقة التعاقد 74 ، إضافة لتوفير المعدات اللازمة لعودة العمليات بشكل طبيعي .

يشار إلى أن المؤسسة تعقد كل عام سلسلة من الاجتماعات الفنية مع شـركاتها لمتابعة سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط ، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في سير عمليات الإنتاج .

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