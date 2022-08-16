اجمالي المسجلات في منحة الزوجة والبنات فوق 18 عام 870 ألف مواطنة

قال مدير منحة الزوجة والأولاد عبدالناصر الطشاني إن العدد المسجل ضمن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر بلغ 870 ألف مواطنة، من أصل المستهدف مليون و300 ألف مواطنة تنطبق عليهن شروط المنحة.

وأضاف الطشاني لتطبيق بكم الاخباري ،إن العمل جاري على صرف مخصصات الدفعة الثانية بعدد 50 ألف مواطنة، فيما جاري العمل على تجهيز الدفعة الثالثة.

وأوضح الطشاني أن الوكيلة على المرتب الضماني تستحق المنحة في حين لا تستحق صاحبة المرتب الضماني المنحة، مبينا بأن باب التسجيل مازال متاحا حتى الآن.