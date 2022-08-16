ميناء بنغازي يستقبل عدداً من السفن المحمّلة بالبضائع

قال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري “مفتاح الشهيبي” أنّه تم دخول السفينة “كنت شيب جين” الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 244 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة “أزوريتا اف” الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 244 حاوية بضائع مختلفة.

بالإضافة إلى السفينة “سيدرا حليمة” الوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 52 حاوية بضائع، والسفينة “هيلوس” الوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7999 طن من حبوب الذرة الصفراء.

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