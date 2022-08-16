بنك ABC يحقق أرباح بقيمة 70 مليون دولار

أعلنت المجموعة المصرفية العربية بنك ABC عن أرباح صافية بقيمة 70 مليون دولار عن النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بزيادة قدرت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد ضم بنك بلوم مصر.
وبحسب البيانات الرسمية فأن الدخل التشغيلي للنصف الأول تجاوز حاجز 500 مليون دولار، لأول مرة منذ تاريخ انشائه، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي على أساس تشغيلي بنسبة (28%) وعلى أساس معدل بنسبة (%30) ، بينما سجلت المصروفات التشغيلية على أساس تشغيلي مستويات أعلى عن العام السابق.
كما أن البنك يتمتع بميزانية عامة قوية مع نسب رأس المال ونسب سيولة بلغت الفئة الأولى من رأس المال نسبة، 16.6%، والتي تتألف بالأساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى 1 بنسبة 14.7%، كما بلغت تغطية السيولة 244% ونسبه السيولة المستقرة 126%..
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الصديق الكبير نحن سعداء للغاية بأداء المجموعة مع تحقيق إنجاز تاريخي في الإيرادات ومواصلة النمو القوي في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2022 على الرغم من هبوب الرياح المعاكسة المفاجئة مضيفا بأن البنك يواصل تركيزه على بناء بنك المستقبل من خلال الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية وقوة امتيازه العالمي وتسريع خطط التحوّل الرقمي.
يذكر بأن بنك ABC يعد من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية التي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية، كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك «إلى» في البحرين، ويُعتبر البنك قائدًا معروفًا في مجال الابتكار الرقمي في الخدمات المصرفية، المجال الذي يُعتبر قوة تحوّلية متزايدة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
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