بنك ABC يحقق أرباح بقيمة 70 مليون دولار

أعلنت المجموعة المصرفية العربية بنك ABC عن أرباح صافية بقيمة 70 مليون دولار عن النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بزيادة‭ ‬قدرت بنسبة‭ ‬27‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي، وذلك بعد ضم بنك بلوم مصر.

وبحسب البيانات الرسمية فأن ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬للنصف‭ ‬الأول تجاوز حاجز‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لأول‭ ‬مرة منذ تاريخ انشائه، حيث ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تشغيلي‭ ‬بنسبة‭ (‬28‭%‬‭) ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬معدل‭ ‬بنسبة (%30) ، بينما ‬سجلت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تشغيلي‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق.

كما أن البنك ‬يتمتع‭ ‬بميزانية‭ ‬عامة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬نسب‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬ونسب‭ ‬سيولة ‬بلغت‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬نسبة‭، ‬16‭.‬6‭%‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتألف‭ ‬بالأساس‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬ملكية‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬1‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬7‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬تغطية‭ ‬السيولة‭ ‬244‭%‬‭ ‬ونسبه‭ ‬السيولة‭ ‬المستقرة‭ ‬126‭%‬‭.‬.

وقال ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬الصديق الكبير ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بأداء‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬ومواصلة‭ ‬النمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬المعاكسة‭ ‬المفاجئة مضيفا بأن ‬البنك يواصل‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزانيته‭ ‬العمومية‭ ‬القوية‭ ‬وقوة‭ ‬امتيازه‭ ‬العالمي‭ ‬وتسريع‭ ‬خطط‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭.

يذكر بأن ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬يعد من‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويقدم‭ ‬لعملائه‭ ‬مجموعة‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالجملة‭ ‬للشركات‭ ‬وتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬وتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬والتمويل‭ ‬المهيكل‭ ‬وترتيب‭ ‬القروض‭ ‬المجمّعة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الخزانة‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالتجزئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬البنوك‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬ وتونس‭ ‬والجزائر،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين، ‬ويُعتبر‭ ‬البنك‭ ‬قائدًا‭ ‬معروفًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬قوة‭ ‬تحوّلية‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬