“العابد” يفتتح معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية

افتتح وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” صباح اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 معرض ليبيا لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية والمقام بأرض المعارض بطرابلس.

وذلك بحضور وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية ومدير مركز تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ومدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية ولفيف من الضيوف من مديرو الادارات والجهات التابعة بوزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة والشركات المشاركة في المعرض.

وفي كلمته أكد “العابد” على أهمية هذا المعرض ووصفه من أبرز المعارض لأنّه يرتكز في الأساس على العامل البشري المحرك الأساسي لأي عملية إنتاج؛ كما أضاف على

الشراكة مع مركز تنمية الصادرات للإنتاج والإسهام في التنمية وتحقيق إضافة للاقتصاد الوطني في مجال تصدير خدمات التدريب والموارد البشرية وتشجيع ودعم مشاريع ريادة الشباب، بعد التدريب والتأهيل وكذلك دعم البرامج التدريبية والتأهيلية لضمان تطوير المشاريع الصناعية والزراعية والبحرية المعتمدة على المنتجات المحلية لغرض التصدير لكي يتم توفير فرص عمل للشباب الليبي.

مؤكداً بأنه يجب أن يكون تنويع الاقتصاد الليبي مواكباً لسياسات رشيدة تشمل الجوانب الاقتصادية، والمالية، والنقدية، والإنفاق العام.

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