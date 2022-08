ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود وألقت بظلالها على عملات مثل الدولار الأسترالي.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي حين جعلت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة، وارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى 106.6 نقطة.

وقال سيم موه سيونج، خبير العملات في بنك سنغافورة: “لا تزال صورة النمو الأميركي قوية لكن يبقى مجمل الصورة العالمية هشا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى إلى تثبيط معنويات المخاطرة وأضر بالدولار الأسترالي”.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.44% إلى 0.699 دولار اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت مستوى 0.7 دولار.

وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى شوهد لآخر مرة في منتصف مايو.

وتراجع اليورو 0.18% إلى 1.0142 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، الذي جرى التعامل عليه آخر مرة عند 1.2026 دولار، بنسبة 0.23% خلال اليوم، وانخفض الين الياباني 0.3% أمام الدولار.

The post الدولار الأمريكي ينخفض وسط مخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا