وصول 540 حاوية بضائع و7999 طن من حبوب الذرة لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري السفينة كنت شيب جين الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 244 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة للسفينة (أزوريتا أف الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 244 حاوية لبضائع مختلفة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السفينة سيدرا حليمة الوكيل الملاحي لشركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 52 حاوية لسلع متنوعة ، بالإضافة للسفينة (هيلوس) الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7999 طن من حبوب الذرة الصفراء.