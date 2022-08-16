مركز جمرك ميناء مصراتة البحري يضبط حاوية محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد

قام أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بضبط حاوية 40 قدم محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد والغير صالح للاستهلاك البشري والمحضور استيرادها، بناء على قرار وزارة الاقتصاد رقم 359 بشأن البضائع المحضورة وثم اتخاد الإجراءات القانونية الازمة .

حيث تأتي هذه الجهود المبدولة من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة في إطار المحافظة على الأمن الغدائي والصحي للمواطن، وبمتابعة وتعليمات مباشرة من إدارة مصلحة الجمارك لكل أعضائها بضرورة تكتيف الجهود وإيقاف كل ماهو محضور وممنوع ويؤتر سلباً على الامن الغدائي والاقتصاد الوطني.

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