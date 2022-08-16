طرابلس | افتتاح معرض ليبيا لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية

طرابلس 16 أغسطس 2022 (وال)- افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بمعرض طرابلس الدولي، فعّاليات معرض ليبيا لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية بحضور وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية، ومدير مركز تنمية الصادرات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ولفيف من الضيوف من مديري الإدارات والجهات التابعة بوزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة ومديري الشركات المشاركة في المعرض.

وأكد وزير العمل والتأهيل – في كلمة له بالمناسبة – أهمية هذا المعرض؛ بإعتباره من أبرز المعارض التي ترتكز في الأساس على العامل البشري المحرك الأساسي لأي عملية إنتاج، لافتًا إلى ضرورة أن يكون تنويع الاقتصاد الليبي مواكبًا لسياسات رشيدة تشمل الجوانب الاقتصادية، والمالية، والنقدية، والإنفاق العام.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع مركز تنمية الصادرات للإنتاج، والإسهام في التنمية وتحقيق إضافة للاقتصاد الوطني في مجال تصدير خدمات التدريب والموارد البشرية، وتشجيع ودعم مشاريع ريادة الشباب، بعد التدريب والتأهيل وكذلك دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، لضمان تطوير المشاريع الصناعية والزراعية والبحرية المعتمدة على المنتجات المحلية لغرض التصدير، لكي يتم توفير فرص عمل للشباب الليبي. (وال)

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