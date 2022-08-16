“القطراني” يشير إلى الدور الهام لنقابة المهن الطبية المساعدة وعناصرها في القطاع الصحي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي فرج القطراني” اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة في ليبيا “صالح عبد القادر عبد الفتاح”، ونقيب المهن الطبية .

تناول الاجتماع مناقشة سير عمل النقابة والصعوبات التي تواجهها ودور العناصر الطبية المساعدة في تقديم الخدمات الصحية والطبية في المجتمع.

وأكد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة إلى ضرورة الرفع من كفاءة عناصر التمريض من حيث التدريب والتطوير، ومراقبة معاهد وكليات التمريض والإشراف عليها حتى يكون خريجيها على المستوى المطلوب في هذا الاختصاص، كما طالب بتفعيل التأمين الصحي لعناصر المهن الطبية المساعدة .

حيث أشار “القطراني” إلى الدور الهام لنقابة المهن الطبية المساعدة وعناصرها في القطاع الصحي ، مؤكدًا دعم الحكومة الليبية للنقابة وتذليل كافة الصعوبات أمامها حتى تتمكن من أداء عملها على أعلى مستوى .

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