نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ترد بخصوص مطالبها

ردت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس على ما ورد في اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عمران القيب يوم أمس على قناة ليبيا الأحرار والذي أفاد فيه ان كل مطالب أعضاء هيئة التدريس قد تحققت .

حيث أننا كاعضاء نقابة نرد عليه بالآتي: تطبيق القرار 126 (تم تطبيق جزء علاوة التدريس فقط)، وكذلك الإفراجات على المرتيات الموقوفة (مازالت متعثرة)، والإجازات العلمية (مازالت متوقفة)، والايفاد للمؤتمرات العلمية ( متوقفة).

إلى جانب فصل الإدارة المالية لأعضاء هيئة التدريس (لم يتحقق)، وايفاد أعضاء هيئة التدريس و المعيدين (لم يتحقق)، المستحقات المالية المتراكمة من 2014 (لم يتحقق)، المطابقة والتسويات (متعرقل من وزارة المالية)، وميزانية البحث العلمي (صفر).

وأيضاً مشاكل المتقاعدين لم يتم تسوية مستحقاتهم المالية، ومستحقات الدراسات العليا لم تصرف بعد، وعدم انتظام بداية ونهاية العام الجامعي حيث يعمل أعضاء هيئة التدريس في فترة الاجازة السنوية، العلاوة السريرية للكليات الطبية ( متوقفة)، فما هو الذي تحقق يا سيادة الوزير من هذه المطالب، والتي تمثل حقوق منهوبة؟ وفقاً للنقابة.

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