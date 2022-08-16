“وال”| المجبري : بنغازي تنتقل للمرحلة الثانية في برنامج القروض السكنية والأسر المحتاجة

بنغازي 16 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير المكتب الإعلام ببلدية بنغازي أسامة المجبري اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد المتقدمين لبرنامج القروض السكنية والأسر المحتاجة بلغ 51759″ متقدم، وأنه تم التأكد من توافر الشروط لدى المتقدمين للاستفادة من برنامج القروض السكنية والأسر المحتاجة.

وأضاف المجبري أن البلدية أعلنت عن إستيفاء “51759” مواطن البيانات المطلوبة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصرف الإدخار والإستثمار العقاري سيتحقق من عدم حصول المذكورين بالكشوفات على قروض بناء أو شراء لغرض السكن من المصرف.

وأكد المجبري أن البلدية تعمل وفق آلية العمل التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية، وسيتم تكوين لجنة متكونة من 46 فريقًا وستكون متوزعة على كافة مناطق بنغازي، وهي مشكلة من وزارات الشباب، والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومصرف الإدخار والاستثمار العقاري، وكشافة بنغازي، واللجنة التطوعية. (وال) ب ع/ ر ت

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