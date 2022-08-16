اقتصاد

خاص ..ميناء طبرق: تصدير أكثر من 60 ألف طن من الخردة في ست أشهر ..تابع التفاصيل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على احصائيات كميات البضائع الواردة المشحونة من ميناء طبرق البحري خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يوليو لهذا العام والتي تحوي 60786 طن من الخُردة فقط.

وأوضح التقرير حول نفس الفترة أن السفينة الوحيدة التي رست بميناء طبرق تسمى Dynamic M تتبع الوكيل الملاحي “الريان العالمية” وكان ذلك بتاريخ 22/3/2022 وبلغ وزن الوارد فيها 26119 طن،

كما بين التقرير إحصائية عدد الحاويات الواردة والمشحونة بلغ إجمالي عدد الحاويات المفرغة 53 حاوية، منها 5 بحجم 20 قدم و 48 حاوية بحجم 40 قدم ،وانقسمت حاويات الـ 40 قدم بين شهر يناير 6 حاويات، مارس 4 حاويات، أبريل 36 حاوية، واثنان من الحاويات في يونيو ،بينما كانت الحاويات المشحونة في شهر يناير 42 حاوية، وجميعها فارغة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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