“المبروك” يبحث آليات لمصادر استثمارية لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي “مصطفي الجعيبي”، وبحضور مدراء الإدارات الفنية المختصة والمكاتب من الجهتين .

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الصندوق وكيفية التغلب عليها.

كما استعرض الاجتماع تقارير قسم الإيرادات بالصندوق وتخلف بعض الجهات عن دفع الالتزامات المتراكمة عليها لصالح الصندوق، بالإضافة إلى البحث عن الآليات لمصادر استثمارية لتمويل الصندوق للإيفاء بالتزاماته نحو مستحقيه من أصحاب المعاشات الأساسية، بالاضافة لتحديد المستفيد من هذا المعاش من خلال الضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .

وتم الإتفاق على تكتيف الاجتماعات الدورية مابين وزارة المالية ولجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي من أجل التغلب علي كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الصندوق، وكذلك القيام بدراسة تزايد إعداد المستفدين من المعاش الأساسي، وإمكانية عرض مقترحات لحكومة الوحدة الوطنية من ناحية رفع مساهمات الجهات التمويلية للصندوق كالضرائب والجمارك وصندوق الجهاد وشركات الاتصالات، وغيرها ليقوم الصندوق بدفع المرتبات دون تأخير خدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .

كما أكد “المبروك” بأن وزارة المالية وبدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوقوف علي إحتياجات الصندوق وحلحلة مشاكله المالية ومعرفة الأسباب الرئيسة التي حالت دون صرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية في موعدها .

وأوضح بأن اجتماع اليوم يهدف من خلاله إلى تذليل كافة الصعوبات حيال عمل الصندوق، حيث أعلن عن دفع مرتبات شهري يونيو ويوليو بالإضافة لشهر أغسطس لأصحاب المعاشات الأساسية خلال الأسبوع المقبل .

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