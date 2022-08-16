وزارة العمل والتأهيل تبحث تسوية ودور العمالة الفلبينية في ليبيا

طرابلس 16 أغسطس 2022 (وال)- بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، مع القائم بأعمال سفارة الفلبين في ليبيا ورئيس البعثة الدبلوماسية رويل غ كساكلانج دور العمالة الفلبينية في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة العمل؛ بأن اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، ناقش تفعيل آفاق التعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها في المستقبل، فيما يخص المجال العمالي بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور العمالة الفلبينية في ليبيا، والتأكيد على أهمية وضرورة تسوية، وحفظ كل حقوق العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة الفلبينية التي كانت تعمل في ليبيا، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم على حد سواء. (وال)

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