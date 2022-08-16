بعد استئناف جلسته اليوم.. مجلس النواب يقرر إلغاء تجميد برنامج الثروة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء 16 بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري.

وتم خلال هذا الجلسة مناقشة العديد من المشاريع منها مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة ،وتم مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع ، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي .

كما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب وبذلك علقت الجلسة، وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق .

كما تم بالأمس مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات قرر مجلس النواب اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج، ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالإسراع بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بيه، ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالإسراع بتنفيذ مشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، وإقرار تعديل مُلاك المحافظ الاستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013.م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.

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