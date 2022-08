النفط يُواصل خسائره وسط توقعات بضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط، بنحو 3% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% وسجلت عند التسوية 92.34 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى للتسوية منذ 10 فبراير، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس 3.22% وسجلت عند التسوية 86.53 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى للتسوية منذ 25 يناير، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وقال محللون إن مزيداً من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وتنتظر السوق أيضاً بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته وكالة “رويترز” أمس الاثنين، أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

