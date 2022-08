‎”وزير المالية” يؤكد صرف مرتبات التضامن الاجتماعي عن يونيو ويَوليو وأغسطس الأسبوع المقبل‎

اجتمع وزير المالية “خالد المبروك” اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي “مصطفي الجعيبي”, وأكد بأن وزارة المالية وبدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبد الحميد الدبيبة” بالوقوف علي إحتياجات الصندوق وحلحلة مشاكله المالية ومعرفة الأسباب الرئيسة التي حالت دون صرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية في موعدها .

واعلن “المبروك”عن دفع مرتبات شهري يونيو ويوليو بالإضافة لشهر أغسطس لاصحاب المعاشات الأساسية خلال الأسبوع المقبل,بحضورمدراء الإدارات الفنية المختصة والمكاتب,موضحاً كافة الصعوبات حيال عمق الصندوق.

واستعرض “المبروك” تقارير قسم الايرادات بالصندوق وتخلف بعض الجهات عن دفع الالتزامات المتراكمة عليها لصالحه ,بالإضافة إلي البحث عن الآليات لمصادر استثمارية لتمويل الصندوق للإيفاء بالتزاماته نحو مستحقيه من اصحاب المعاشات الأساسية, وتم الإتفاق على تكتيف الاجتماعات الدورية مابين وزارة المالية ولجنة ادارة الهيئة العامة .

