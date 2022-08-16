المونيتور: الاضطرابات الأمنية تثير احتجاجات الشعب الليبي وتهدد إنتاج النفط

ذكر موقع “المونيتور” اليوم الثلاثاء نقلا عن رشيد خشانة مدير مركز المغاربي للدراسات حول ليبيا ومقره تونس حيث قال: أي اضطراب في الشؤون الداخلية الليبية ينعكس على قطاع النفط ويعيق فرص إمداد النفط والغاز إلى أوروبا .

وتابع بالقول أن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح أحد المصادر الرئيسية لإمدادات النفط والغاز العالمية إذا تم وضع شؤونها الداخلية على المسار الصحيح إضافة إلى إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعمل بشكل مستقل ومهني فيمكن لليبيا والجزائر تلبية 50٪ من احتياجات أوروبا من الغاز .

وبحسب الموقع أن ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميا وتتطلع لزيادة حصتها من الإنتاج في ضوء جهود الغرب لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي ومع ذلك يبدو أن الاضطرابات السياسية في ليبيا تعرقل هذه الجهود .

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