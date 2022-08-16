“الزيات” يوضح آخر مستجدات قضية برومات البوتاسيوم..وهذه التفاصيل

صرح المسؤول الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات”: بعد تحصله على رد من الجمهورية التونسية الذي نفت وجود معامل ومختبرات رسمية تابعة للدولة التونسية تتخصص بالتحليل والكشف عن مادة برومات البوتاسيوم أو لديهم إمكانية للكشف عن مادة برومات البوتاسيوم, وإن تحاليلها تقتصر على ( LCAE) عن طريق الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدي.

وأضاف بالقول: يآتي هذا الرد بعد مخاطبة مدير عام المركز المكلف للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصناعة بالجمهورية التونسية بطلبه بتوجيه المركز للمختبرات المعتمدة بشأن إجراء مادة برومات البوتاسيوم, وكان ردهم بخطاب رسمي ينفي وجود مختبرات مختصة بهذا وإن تحاليلهم تجرأ ( LCAE) رجوعاً للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين ، هذا ما يجعل التحاليل التي أرسلها المركز الليبي المتقدم إلى تونس هي ونتائجها مجرد فقاعة أثارت هلع وخوف المجتمع الليبي.

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