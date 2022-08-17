تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 17 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8776 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.96 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9038 دينار، والدولار الكندي 3.7978 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2716 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2992 دينار، والدرهم الإماراتي 1.328 دينار، والدينار التونسي 1.543 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022: