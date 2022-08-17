المالية تعد بصرف مرتبات أشهر 8.7.6 لأصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك اجتماعاً موسعاً مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي مصطفي الجعيبي ،لمناقشة الاحتياجات المالية ومعرفة الأسباب الرئيسة التي حالت دون صرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية في موعدها .

وأعلن الوزير عن دفع مرتبات شهري يونيو ويوليو بالإضافة لشهر أغسطس لأصحاب المعاشات الأساسية خلال الأسبوع المقبل .

واستعرض الاجتماع أيضا تقارير قسم الإيرادات وتخلف بعض الجهات عن دفع الإلتزامات المتراكمة عليها لصالح الصندوق، بالإضافة إلى البحث عن الآليات لمصادر استثمارية لتمويل الصندوق للإيفاء بالتزاماته نحو مستحقيه من أصحاب المعاشات الأساسية.