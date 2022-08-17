ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا خلال شهر يوليو، إذ استمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر.

وبلغ التضخم 10.1% في يوليو على أساس سنوي، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء البريطاني ، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.8%.

وتعاني بريطانيا من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد، مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود.

وفي مطلع الشهر الجاري أقدم بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

وتحاول بريطانيا التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، ودشنت أمس خطة لتمديد التخفيضات الجمركية لتشمل مئات المنتجات، مثل الملابس والأغذية، من البلدان النامية، ضمن جهودها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي .