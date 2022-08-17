الوطنية للنفط تعلن أن الإنتاج اليومي للخام بلغ مليون و211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام اليوم الأربعاء بلغ مليون و211 ألف برميل يومياً، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و104 مليون قدم مكعب.

يشار إلى أن تقرير مصرف ليبيا المركزي، قد أوضح إن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بلغت 56.1 مليار، ومن إتاوات النفط 8.2 ومن إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4، بينما سجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار.