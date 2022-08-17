استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأوقية،وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1791.70 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 933.02 دولار، و صعد البلاديوم 0.2 أيضاً إلى 2157.93 دولار.