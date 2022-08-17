تطبيق بكم يرصد تزويد عدد من محطات الوقود بسبها بالبنزين

أكد مصدر مسؤول بمستودع سبها النفطي لتطبيق بكم الاخباري، بأن المحطات التي سيتم تزويدها بوقود البنزين اليوم الأربعاء هي، محطة 709 الغريفة، محطة 950 سماء الجنوب، محطة 874 عين النص، محطة 715 العوينات، محطة 691 ام الأرانب، محطة 036 المصلي، محطة 697 مجدول، محطة 344 قبرعون، محطة 735 البركت، محطة 689 تراغن، محطة 248 تراغن، محطة 350 ام الأرانب، محطة 667 براك، محطة 717 غات، محطة 671 القرضة، محطة 276 الربيان، محطة 304 الرقيبة، محطة 713 اوباري.

وأوضح المصدر أن سعر لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 2.100 ،والسعر الرسمي 0.15 درهماً.

يشار إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في التزود بالوقود من محطات مدينة سبها ،مع إستمرار نشاط السوق السوداء في عدد من مناطق الجنوب.