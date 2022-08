أسعار الذهب العالمية تستقر مع ترقب اجتماعات الفيدرالي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأونصة في الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس آب عند 1770.86 دولار أمس الثلاثاء، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1791.70 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

ورفع الفدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس آذار لترويض التضخم الجامح. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وفي الوقت نفسه، ظل الدولار، منافس الذهب كملاذ آمن والمرتبط ارتباطاً وثيقاً به، مستقراً أيضاً قبل بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومحضر اجتماع الفدرالي.

وعلى الرغم من علامات تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، أبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي على نبرة متشددة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل والتي أدت إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى

الرئيسي البالغ 1800 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 933.02 دولار، و صعد البلاديوم 0.2 أيضاً إلى 2157.93 دولار.

