المركزي الأمريكي يحذر البنوك من مخاطر العملات المشفرة

حذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، البنوك من مخاطر الانخراط في قطاع الأصول المشفرة التي تهدد الاستقرار المالي.

وشدد المجلس في رسالة للبنوك، على أنه رغم ما يتيحه هذا القطاع الناشئ من فرص محتملة للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، إلا أن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

وأوضح أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخبر مجلس الاحتياط الاتحادي عن مثل هذه الخطط في وقت مبكر، والتأكد من قانونية الأنشطة.

وتحظى سوق العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثر وغيرها باهتمام واقبال متزايد في السوق المالية في السنوات الأخيرة، رغم ما تنطوى عليه من مخاطر عالية، حيث أدت المضاربات وتقلبات السوق إلى انهيارها بشكل واسع مؤخرًا ومعاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر.