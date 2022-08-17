لجنة أزمة الوقود بالداخلية تتابع خطة توزيع الوقود بالمنطقة الغربية

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشيرالامين” صباح اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022 الاجتماع السابع للجنة أزمة الوقود وبحضور أعضاء اللجنة وبحضور مندوبين عن كافة الشركات الناقلة للوقود.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال وعرض ودراسة التقارير الفنية والأمنيّة المقدّمة من اللجنة، بالإضافة إلى متابعة سير الخطة الموضوعة في توزيع الوقود بالمنطقة الغربية وللعمل على حلحلة العراقيل التي تواجه هذه الخطة وسبل القضاء على ظاهرة تهريب الوقود وبيعه خارج محطات الوقود.

كما تطرّق الاجتماع الى وضع استراتيجية التوزيع العادل للوقود للقضاء على ظاهرة الازدحام وقطع الطريق على تجار الأزمات وضعاف النفوس الذين يعملون على خلق الأزمة وبث الفوضى.

وشدّد “الامين” على ضرورة وضع آليات لتوزيع الوقود بشكل عاجل وعادل لكل المناطق والبلديات من خلال تظافر الجهود ومكافحة تهريبه.

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