سرقة ملايين الدنانير من أموال الليبين.. مرتبات ومنح بارقام وطنية مزورة

أكد النائب العام الصديق الصور أنه تم رصد 8690 شخص يتقاضون مرتبات بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، واستفادوا من نحو 209 مليون دينار ليبي، كما تم رصد 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية.

وأوضح الصور خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء إن عدد 2543 تحصلوا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار ،بالإضافة لرصد 17 ألف و 472 رقم وطني غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر.