مرتبات وعلاوات وبطاقات انتخابية بأرقام وطنية “مزوّرة” .. حقائق خطيرة يكشف عنها النائب العام

قال النائب العام “الصديق الصور” خلال مؤتمرٍ صحفي: بأنه تم إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت للغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف الصور: إيقاف ثمانية وأربعين ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك، وكذلك قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية.

وتابع: وجود 3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجري نهاية العام الماضي، كما رصدنا 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 مليون دينار خلال تلاثة أشهر غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية .

إلى جانب 2543 تحصلو على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مقيون غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، وكذلك عدد المواطنين الذين يتقاضون مرتبات 2.014 مليون ، و8960 مليون يتقاضون مرتبات وهم مزورين أرقام وطنية وتبلغ قيمتهم 6.932 مليون ورصدنا 17472 رقماً وطنياً غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر ، مع وجود أجانب يتقاضون في مرتبات وهذا الآمر محل تحقيق .

حيث أن إجمالي الأرقام الوطنية غير الصحيحة 88.819 ألف استفادو من قيم مالية قدرها أكثر من 208 مليون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية