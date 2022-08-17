“إندبندنت” تكشف عن معاناة الشعب الليبي خلال ستة عقود من الفقر

ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء أن بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عانى الليبيون أسوأ المستويات المعيشية وذلك بسبب الصراعات السياسية والعسكرية وتضخم مستويات الفساد بشكل مرعب وتفتت الدولة وانقسامها.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن نصيب الفرد في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالى 3700 دولار فقط، في مقابل 4 آلاف دولار عام 2020 بينما كان خلال عامي 2018 و2019 يصل إلى حوالى 7800 آلاف دولار.

وأكدت الصحيفة أن الخدمات العامة في ليبيا تردت خلال أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في قطاعي الكهرباء والصحة وعانى الليبيون أزمات اقتصادية غير مسبوقة بالنسبة إليهم، أبرزها شح السيولة المالية في المصارف وانقطاع البنزين وغيرها من المحن التي عززت المفارقة العجيبة للشعب الفقير في الدولة الثرية.

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