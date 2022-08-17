“تاكيتة” يوضح بشأن المشروعات التي تم الدخول بها في برنامج عودة الحياة

تحدث مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للأجهزة التنفيذية لعرض مستجدات مشاريع التنمية، حيث قال: كان بداية الانطلاق لمشروعات التنمية في هذه الأجهزة انطلقت المرحله الأولى من مشروعات عودة الحياة خلال شهر أغسطس للعام 2021م ، حيث تم مباشرة تخصيص تخصيص المبالغ في هذا الشهر، واتخذت حسابات الأجهزه خلال شهر سبتمبر الذي يليه‪ وباشرت الأجهزة في إجراءات تصحيح الملفات وإعادة الإستئناف وما صاحبه من إجراءات مالية وفنية تتعلق بأعمال حصر وتحديداً في مجال عمله وغيرها من الأعمال داخل العلاقة بمباشرة العمل في هذه المشروعات.

مُضيفاً: المرحلة الأولى كانت في شهر ثمانيه وضعت الخطة وفق أسس ومعايير تم الإتفاق عليها حتى تكون قريبة من التنفيذ الكل يعلم ما صاحب عدم إعتماد الميزانية للعام 2021‪ والتي وجهت الأجهزة بأن تعد مشروعات على عجل تكون قادرة على الاستئناف فيها هذه الترتيبات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية، وحتمت على الأجهزة أن تضع معايير لتلك المشروعات وهذه المعايير أكاد احصرها في ثلاث أو أربع أسس ومعايير فالمعيار الأول هو مدى أهمية المشروع ونسبة الإنجاز المتعلقة به بمعنى أن نسبة الإنجاز المتقدمة كانت عاملاً رئيسيًا في تحديد مشروعات المرحلة الاولى أخدت الأولية في حزمة الأولى يليها أسس أخرى وهي مدى ملائمة الظروف في منطقة المشروع والأساس الثالث وهو قبول المقاول المتعاقد معه على التنفيذ بالأسعار السابقة فضلاً عن الوصول معه إلى اتفاق حول أسعار جديدة إذا ما تم الإتفاق عليها كل ذلك صاحب رزمة من الإجراءات وجنود مجهولين من الأجهزة المختلفة كانو داعماً لهذا الإتجاه وكانو دائما مستمرين في أعمال الحصر والأعمال الفنية والإدارية وتجهيز المستندات للمشروعات.

قال “تاكيتة” كذلك: التوقف كان فترة طويلة جداً في حدود العشر سنوات وبالتالي إعادة الإستئناف لم تكن عملية بسيطة الأضرار كانت في الكثير من المشروعات تستوجب حصر وتقييم لهذه الأضرار حتى تؤخذ في الإعتبار وتكون في جدول إعادة استئناف المشروع، وهذه المعايير أدت إلى حرمان بعض المناطق من أن تكون هذه المشروعات في حزمة مشروعات المرحلة الأولى وأخص بالذكر المنطقة الجنوبية التي كانت مشروعاتها السابقة نسبة إنجازها متدنية والظروف كانت ليست مثالية لتكليف المقاولين بالمباشرة لتنفيذ المشروع ولكن اولجت في المرحلة الثانية وتم التوكيز على أن تكون أكبر عدد من المشروعات الخدمية لمناطق الجنوب.

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