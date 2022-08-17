خاص.. صدى الاقتصادية تتحصل على بيان النقابة العامة للنقل الجوي بشأن تكليف رئيس مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية الليبية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان النقابة العامة للنقل الجوي بشأن تنفيذ القرار رقم ( 05 لسنة 2022 م لرئيس مجلس الادارة بشركة الخطوط الجوية الليبية المكتب التنفيذي للنقابة العامـة للنقـل الـجـوي حـضـر اليـوم الاربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 م.

حيث اجـرت التسليم والاستلام مـهـام المـدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية بناء على القرار رقم (( 05 )) لسنة 2022 م الصادر عن رئيس مجلس الادارة بشأن تكليف مدير عام من العاملين بالشركة ، حيث اتسمت المرحلة التسليم والاستلام بروح الود والاخلاص والنية بخدمة الشركة بتكاثف الجهود

وأكد البيان تضامننا وحرصنا على النهوض بالشركة وارجاعها إلى سابق عهدها وتوحيد الجهود من كافة العاملين بالشركة بكامل مناطقها .

وطالب البيان من الجميع توحيـد الجـهـود مـن خـلال توحيـد الشركة والادارات ، حتـى تتضافر هذه الجهود وتساهم في ارجاع الشركة الى سابق عهدها ومكانتها بالسوق المحلي والدولي.

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