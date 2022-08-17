الرقابة على الأغذية: رفض دخول شحنة كبدة دجاج مجمدة قادمة من تركيا تنفيذًا لقرار وزير الاقتصاد

طرابلس 17 أغسطس 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأربعاء، رفضه دخول شحنة كبدة دجاج مجمدة وأفخاذ دجاج مجمدة عبر ميناء مصراتة البحري.

العلامة التجارية ( باي بيليك ) beyPilic والكمية بلغت 2500 كرتونة وبلد المنشأ : تركيا

وأرجع مركز الرقابة على الأغذية أسباب رفض الشحنة تنفيذًا لقرار وزير الاقتصاد بشأن منع استيراد الكبدة المجمدة من الخارج.

وفيما يخص الدجاج المجمد؛ تم إعادته لبلد المنشأ بطلب من صاحب الشركة الموردة. (وال)

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