النيابة العامة تكشف عن عدد القضايا والمهتمين وعدد المخابز التي تم تفحصها

كشف النائب العام “الصديق الصور” عن عدد القضايا والمهتمين وعدد المخابز التي تم تفحصها.

حيث أن نيابة النظام العام طرابلس عدد القضايا 60 وعدد المخابز المقفلة 60 وعدد المتهمين الكلي 124 منهم 31 من ليبيا 93 أجنبي، وكذلك نيابة النظام العام الخمس سجلت عدد قضايا 35 وعدد المخابز المقفلة 35 وعدد المتهمين الكلي 97 منهم 32 ليبي 65 أجنبي، وإلى جانب نيابة النظام العام مصراتة عدد القضايا 56 وعدد المخابز 56 وعدد المتهمين الكلي 91 منهم 12 ليبي و79 أجنبي، ونيابة النظام العام الزاوية عدد القضايا 39 وعدد المخابز 39 وعدد المتهمين الكلي 58 منهم 12 ليبي و46 أجنبي، ونيابة النظام العام بنغازي عدد القضايا 20 وعدد المخابز 20 وعدد المتهمين 32 ليبي، ونيابة النظام العام غريان عدد القضايا 9 وعدد المخابز 7 واثنين تم سحب ترخيص وعدد المتهمين 9 ليبين، ونيابة النظام العام طبرق عدد القضايا 7 وعدد المخابز المقفلة 7، ونيابة النظام العام البيضاء عدد القضايا 8 وعدد المخابز المقفلة 8.

كما أن التهم الموجه لهم هي: صنع سلع غذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم توافر الشهادات الصحية وتداول أغذية خطيرة على الصحة العامة ودخول البلاد في خلسة.

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