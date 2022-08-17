تاكيتة: هذه مشاريع التعليم التي تم العمل عليها ضمن خطة عودة الحياة

قال مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” في مؤتمر صحفي للأجهزة التنفيذية حول مشاريعها في برنامج عودة الحياة حيث قال:”نتحدث أيضاً عن التعليم العام والمقصد هنا المدارس في جميع أنحاء ليبيا، باشرنا العمل خلال أكتوبر 2021 واستُئنِف تنفيذ واستكمال 187 مدرسة كمرحلة أولى؛ ونوضّح هنا أنّه قبل اعتماد الميزانية كان المُستهدف 320 مدرسة وعندما أنت خطة الحكومة الاستعجالية خُفِّض العدد المُستهدَف وأصبح 187 مدرسة على مستوى الوطن”.

“ومنذ أكتوبر 2021 تم استكمال 16 مدرسة وسّلمت لقطاع التعليم وبوشر التدريس فيها، جاري العمل بها 140 مدرسة، المُستهدف أن تدخل حيز التنفيذ 31 مدرسة”.

“وهذه المشاريع موزعة في زليتن، مصراتة، يفرن، رقدالين، الخمس، بنغازي، تاورغاء، نالوت، أوجلة؛ 141 مشروع جاري العمل بها وبها نسب إنجاز مختلفة، ومنها 22 مدرسة سيتم تسليمها وفق الاتفاق مع قطاع التعليم قبل بداية العام الدراسي القادم”.

“أيضاً 12 مدرسة سيتم تسليمها قبل نهاية 2022، أي بمعنى 34 مدرسة سيتم تسليمها قبل نهاية هذا العام”.

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