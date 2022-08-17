مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يتحدث عن أبرز مشاريع عودة الحياة في قطاع الصحة

قال مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” خلال مؤتمر صحفي للأجهزة التنفيذية لخطة عودة الحياة:”قطاع الصحة المستهدف فيه 58 مشروع والمشاريع التي انتهت وتم تنفيذها بنسبة 100‎%‎ هي:

استكمال وتطوير مستشفى العجيلات، المرحلة الأولى من مستشفى المطرد، المجمع الصحي الغرارات، صيانة قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي، توسعة وصيانة جزئية لمستشفى ابن سينا، تنفيذ وتطوير العيادة المجمعة قرطبة، أقسام النساء والولادة والأطفال بمستشفى الغريفة.

تنفيذ واستكمال كتلة A بسعة 80 سرير في مستشفى الصدرية بأبو ستة، وحدات رعاية صحية بكلٍّ من شرفة الملاّحة والبشائر بالسواني، تنفيذ الأعمال الخارجية والبُنيّة التحتية لمحطات الضخ بمستشفى مصراتة، تجهيز وتأثيث عيادات مجمعة في كلٍّ من زاوية الدهماني وقرطبة والغرارات.

أمّا المشاريع الجاري العمل بها 27 مشروع، والمشاريع المستهدف العمل بها قبل نهاية العام بلغت 16 مشروع.

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