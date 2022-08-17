التجارة والتنمية يعلن عن إستئناف بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن إستئناف إستقبال قبــــول طلبــات بيع النقد الأجنبــي للأغراض الشخصية 10000$ وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 للإستفـــادة من خدمات البطاقـات الإلكترونيــة فيزا – ماستر كارد والحـــوالات السـريعــة ويستــــرن يونــيـون.

كما أوضح المصرف أن قيمة شحن البطاقات أو الحوالات لا تتجاوز سقف 10000 دولار أمريكي خلال العام 2022 مع مراعاة إجراء الحوالات السريعة لايتجاوز

2000 دولار للحوالة الواحدة والحضور الشخصي عند التقديم عبر الفروع والوكالات مع تقديم نموذج طلب تعبئة البطاقات الإئتمانية.

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