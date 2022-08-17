“القيلوشي”: تم قفل مايزيد عن 232 مخبزاََ في البلاد

أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم قفل مايزيد عن 232 مخبزاََ في كامل ربوع الوطن، وأكثر من 92 مخبزاََ تم قفلهم في مدينة طرابلس فقط.

وأضاف “القيلوشي” قائلًا: جميع المخابز التي تم قفلها، قُفلت لعدم توفر أدنى الاشتراطات الصحية والفنية داخلها.

كما أكد كذلك بأنه تم إحالة 385 عامل إلى النيابة وذلك لعدم توفر الإجراءات القانونية والشهادات الصحية لديهم.

وختم حديثه قائلًا: سيستمر إقفال المخابز إلى حين توفر الاشتراطات الصحية والفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية