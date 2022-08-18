صعود للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 18 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 18 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8839 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9645 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8738 دينار، والدولار الكندي 3.776 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2719 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3008 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3297 دينار، والدينار التونسي 1.5484 دينار، والدرهم المغربي 0.4688 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 18 اغسطس 2022: